Поліцейські провели обшук у помешканні 18-річного підозрюваного

Правоохоронці викрили 18-річного жителя Хмельниччини, який на замовлення російських спецслужб підпалював службові автомобілі військових. Підозрюваний також залучав до злочину мешканців регіону, точну кількість яких наразі встановлюють. Про це повідомила 5 серпня спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, на початку липня 2024 року мешканець Волочиського району отримав від спецслужб РФ замовлення на підпал службових військових автомобілів. Для виконання цілей він залучив мешканців регіону, які за гроші кидали у транспортні засоби «коктейлі Молотова» та надсилали організатору фото або відеопідтвердження виконаної роботи.

«За кожен знищений автомобіль організатор і виконавці отримували гроші. Ціна послуги коливалась від 500 до 1000 доларів. Задокументовано кілька епізодів такої злочинної діяльності», – зазначають у прокуратурі.

Під час обшуку житла лідера банди слідчі виявили та вилучили мобільні телефони, квитанції, банківські та телефонні сім-карти, закордонний паспорт, понад 128 тис. грн та інші речові докази.

Наразі 18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та за організацію умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, йому загрожує до десяти років пзбавлення волі.