Зловмисники замаскували цивільне авто під військове та підпалили

Правоохоронці затримали двох рівнян, які за грошову винагороду виконували замовлення російських спецслужб. Чоловіки влаштували диверсію на залізниці та підпалили цивільний легковик Audi, видаючи його за військовий автомобіль. Про це 12 липня повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, 7 червня до 24-річного рівнянина звернувся 20-річний знайомий, який від одного із російських телеграм-каналів отримав пропозицію підзаробити. Чоловіку запропонували 2 тис. доларів за підпал військового автомобіля, на що той погодився. Щоправда, він разом із товаришем підшукав цивільний легковик Audi, перефарбував номерні знаки й наступного дня влаштував там пожежу.

«Вогонь пошкодив салон, знищив моторний відсік, передні колеса та вітрове скло. Втім, за виконану роботу від обіцяного ворогом чоловіки отримали лише 2 тис. грн», – зазначають правоохоронці.

Крім того, рівняни також влаштували диверсію на місцевій залізниці – вони підпалили релейну шафу, що відповідає за безпеку руху поїздів приміського, пасажирського та швидкісного сполучення на станції Рівне. Це, за задумом замовника, мало зірвати схему постачання озброєння для Сил Оборони.

«При цьому один зловмисник безпосередньо виконував замовлення, а інший – знімав на телефон звіт про виконану роботу, який вони потім надсилали своєму куратору для отримання розрахунку», – повідомили у прокуратурі області.

Двом затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). За скоєне їм загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.