Рівнянин палив автомобілі військових на замовлення росіян

Правоохоронці викрили 22-річного рівнянина, який знайшов підробіток у російському чат-боті – чоловік за грошову винагороду підпалював автомобілі військовослужбовців. Про це 16 липня повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, зловмисник встиг влаштувати пожежі у двох транспортних засобах, допоки його не затримали. Зокрема, 2 липня рівнянин спалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю, а вже за декілька днів він підпалив кросовер Nissan X-Trail, який мали передати захисникам на передову.

«У російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації», – зазначають у поліції.



За виконання завдань 22-річному рівнянину обіцяли кілька тисяч доларів. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду – поки невідомо.

Нині затриманий виправдовує свої дії тим, що йому терміново потрібні були гроші. Також стверджує, що не знав, що виконує замовлення РФ.



Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.