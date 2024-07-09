Позашляховик був припаркований на вулиці Шухевича в Рівному

У Рівному невідомі підпалили автомобіль Nissan X-Trail 47-річного місцевого жителя. Постраждалих внаслідок пожежі немає, втім вогонь також пошкодив поруч припаркований Volkswagen Golf. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину.

Як повідомили у поліції Рівненської області, інформація про пожежу на вулиці Шухевича в Рівному надійшла від рятувальників 9 липня близько 02:00. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що полум’я пошкодило позашляховик Nissan X-Trail, який належить 47-річному рівнянину. Власник припаркував його напередодні біля свого будинку.

«Унаслідок пожежі також пошкоджена задня частина легковика Volkswagen Golf, який стояв попереду та належить 26-річній місцевій жительці», – зазначають у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину. Із місця події вилучили необхідні речові докази.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст.194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбасає від трьох до десяти років.