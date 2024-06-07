У Рівному чоловік підпалив свій же будинок

Правоохоронці затримали 57-річного рівнянина, який після чергового конфлікту з дружиною підпалив спільне помешкання. Про це 7 червня повідомила прес-служба поліції Рівненської області.

Пожежа на вулиці Дорошенка в Рівному сталася у четвер, 6 червня. Близько 14:10 підозрюваний вигнав на вулицю 55-річну дружину з будинку, зібрав посеред кімнати сміття й підпалив його. Коли жінка побачила дим, відразу ж попросила перехожих викликати рятувальників, оскільки її мобільний телефон залишився в оселі.

Співробітники ДСНС загасили полум’я й вивели на свіже повітря 57-річного чоловіка, якого знайшли в одній із кімнат без свідомості. Його з отруєнням чадним газом госпіталізували у лікарню, а після надання допомоги – відпустили.

«У результаті пожежі були пошкоджені стіни, перекриття та покриття будинку, а також знищені речі домашнього вжитку. Крім того, через високу температуру пошкодження отримали дві сусідні квартири і вікна у багатоповерхівці поряд», – зазначають рятувальники.

Рівнянин своїх дій не пояснив, втім за версією правоохоронців, головний мотив злочину – помста. Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.