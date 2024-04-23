Мешканець села Родниківка напідпитку і під наркотиками підпалив будинок своєї дружини, коли її не було вдома

Свалявський районний суд визнав винним раніше судимого мешканця Полянської громади у погрозі вбивством та підпалі будинку своєї дружини. Закарпатцю присудили 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 23 квітня, у вересні 2023 року мешканець села Родниківка під впливом алкоголю та наркотиків підпалив будинок своєї дружини, коли її не було вдома.

«Мотивував це образою на поведінку жінки. Того ж дня чоловік залякував дружину, демонструючи ніж, та погрожував вбити. Після скоєного чоловіка затримали працівники поліції, а у його кишені в той момент виявили пакетик із канабісом», – розповіли у прокуратурі, додавши, що раніше закарпатець вчиняв домашнє насильство, а також притягався до кримінальної відповідальності за наркозлочини та незаконне поводження із вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Свалявський районний суд призначив обвинуваченому 5 років і 6 місяців позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.