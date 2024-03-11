У суді потерпілий сказав, що помирився з обвинуваченим і в них сьогодні дружні стосунки

Міжгірський районний суд визнав винним уродженця села Негровець Федора Ярему в закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Обвинуваченому присудили 4 роки позбавлення волі, однак реальний термін замінили одним роком іспитового.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 лютого, у травні 2023 року Федір Ярема запланував підпалити конструкції із лісоматеріалів свого «боржника» вартістю 275 тис. грн в урочищі Намули села Синевир. Для цього він найняв місцевого мешканця, якому запропонував за підпал 1000 доларів.

Обвинувачений передав виконавцю 300 доларів авансу і розповів, де залишив каністру з бензином. Також Федір Ярема попросив повідомити його про час підпалу, щоб він міг виїхати за межі села для створення собі алібі. Правоохоронці затримали організатора підпалу під час передачі палієві ще 700 доларів.

У суді Федір Ярема розкаявся у скоєному та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Потерпілий не заперечував проти цього, зазначивши, що помирився з обвинуваченим і в них сьогодні дружні стосунки.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Сергій Пухальський визнав Федора Ярему винним в закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу і присудив йому 4 роки позбавлення волі. Від відбування покарання Федора Ярему звільнили з іспитовим терміном 1 рік. Також закарпатець має сплатити 4780 грн за проведення судових експертиз.