Подія сталася у селі Вільхівці Тячівського району

У вівторок, 13 лютого, правоохоронці затримали 44-річного закарпатця, який викрав з автомобіля сестри документи та підпалив його. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, подія сталася у селі Вільхівці Тячівського району. 40-річна жителька села виявила в гаражі пошкодженою свою автівку Chevrolet. З машини зникли свідоцтво про реєстрацію та водійські посвідчення потерпілої та її чоловіка.

«Ввечері напередодні невідома особа проникла до гаражного приміщення потерпілої. З салону автомобіля фігурант викрав вище згадані документи, після чого облив салон транспортного засобу легкозаймистою речовиною, підпалив та втік з місця події. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу підозрюваного – ним виявився 44-річний родич потерпілої, з яким у них вже тривалий час неприязні відносини. Зловмисника затримали», – інформують у поліції.

Під час обшуку у затриманого вдома знайшли викрадені документи та знаряддя злочину. Закарпатця помістили в ізолятор тимчасового тримання. За умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.