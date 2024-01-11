Галина Ємчук підійшла до будинку потерпілого і через відчинене вікно підпалила сірниками штору

Городенківський районний суд Івано-Франківської області визнав винною Галину Ємчук у підпалі житлового будинку. Жінці призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте замінили реальний термін на 3 роки іспитового.

Як вказано у вироку суду, який винесли 4 січня, ввечері 12 серпня 2023 року після вживання алкоголю Галина Ємчук підійшла до будинку потерпілого і через відчинене вікно підпалила сірниками штору. У дверях жінка залишила записку зі словами «або ти миришся, або спалю хату», адресовану власнику будинку, який колись жив з донькою Галини Ємчук.

Вогонь знищив кімнату та коридор будинку, а збитки склали 58 тис. грн. За словами потерпілого, жінка їх не відшкодувала. У суді Галина Ємчук визнала свою вину. Суд враховував, що обвинувачена є вдовою, раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності і не стоїть на диспансерному обліку у нарколога та психіатра.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суддя Лідія Федів призначила Галині Ємчук покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Від відбування призначеного судом покарання прикарпатку звільнили з випробувальним строком на 3 роки.