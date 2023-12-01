Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю Роману Хомичу, який через конфлікт з батьками співмешканки підпалив їхню машину. За умисне пошкодження майна суд призначив чоловіку чотири роки тюремного ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, випадок трапився цьогоріч у версені у Курінному провулку в Дрогобичі. Роман Хомич переліз через паркан на приватне подвір’я, облив запальною сумішшю капот автомобіля Volkswagen Caddy, підпалив його та втік з місця пожежі. Займання загасив власник авто та сусіди. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, кузов та інші прилади вартістю майже 80 тис. грн.

У судовому засіданні обвинувачений Роман Хомич визнав свою провину в умисному пошкодження чужого майна та розповів, що він пішов зі своєю співмешканкою до її батьків, щоб забрати її речі. Через відмову віддати речі Роман Хомич вирішив підпалити авто її батьків.

Роман Хомич є раніше судимим, зокрема за вчинення розбою та використання підроблених документів. Справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали справи та визнав дрогобичанина винним у вчиненні закінченого замаху на пошкодження чужого майна. Йому призначили чотири роки тюремного ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Також він має відшкодувати майже 80 тис. грн витрат на ремонт авто. На вирок ще може бути подана апеляція.