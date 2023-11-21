Внаслідок пожежі в квартирі вигоріла спальня та балкон

У Рівному 39-річний волинянин задля помсти підпалив квартиру дружини, з якою наразі розлучається. Внаслідок пожежі суттєвих пошкоджень зазнали спальня та балкон. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про задимлення та пожежу у багатоповерхівці на вулиці Князя Романа надійшло до поліції 18 листопада о 20:25 від рятувальників.

«У квартирі на п’ятому поверсі проживала 27-річна жінка, яка в той день була відсутня. 39-річний житель Луцька, із яким вона перебуває на стадії розлучення, своїми ключами відчинив двері, зайшов всередину та підпалив одяг у шафі. Сусіди, які побачили дим, викликали рятувальників, які оперативно ліквідувати займання», – повідомила поліція.

Внаслідок пожежі пошкоджено стіни, стелю спальної кімнати, балкон, а також речі домашнього вжитку. У понеділок, 20 листопада, правоохоронці повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 194 ККУ (підпал майна).

За скоєне зловмиснику загрожує від трьох до десяти років тюрми. Незабаром йому оберуть запобіжний захід.