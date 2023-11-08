Одного з братів затримали, суд відправив його під нічний домашній арешт

Поліція затримала двох братів, які спалили автомобіль 38-річному мешканцю Луцька задля помсти. Помститись чоловікові захотів один з братів, який приревнував дружину, і залучив до злочину брата.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 24 жовтня до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Toyota Camry 2017 року випуску, що належав 38-річному лучанину. Вогонь вщент знищив автомобіль. Під час огляду спеціалісти дійшли до висновку, що причиною займання став підпал.

«Завдяки оперативним діям поліцейських вже за декілька днів вдалося вийти на слід зловмисників. Ними виявилися 41-річний та 40-річний рідні брати, уродженці Полтавщини. Встановлено, що один із них приревнував дружину до потерпілого, та підбурив на скоєння злочину свого брата», – повідомляє поліція.

3 листопада правоохоронці провели обшуки вдома та в транспорті братів. Вилучили ряд доказів, зокрема, одяг, у якому вони перебували під час вчинення підпалу. Одному з братів слідчі вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення майна шляхом підпалу). Йому загрожує від трьох до десяти років ув’язнення. Як йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суду, чоловік перебуває під нічним домашнім арештом.

Родичам спільника також вручили підозру в інкримінованому злочині. Наразі поліція встановлює його місцеперебування.