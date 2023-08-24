Чоловік кинув на авто пляшку з легкозаймистою сумішшю

Рівненська поліція знайшла чоловіка, який три тижні тому намагався спалити чужий легковик. Як виявилось, злочин чоловік скоїв з мотивів помсти. Йому інкримінують замах на підпал, санкція статті передбачає до десяти років тюрми.

Як повідомляла прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався ще 30 липня. До поліції зателефонував рівнянин і повідомив, що на вулиці Соборній загорілась бокова частина припаркованого біля під'їзду автомобіля Opel Astra.

Перехожі одразу ж кинулись ліквідовувати пожежу. Вогонь встиг лише частково пошкодити переднє колесо. Поліцейські, які прибули на місце, знайшли пляшку запахом паливно-мастильних матеріалів. Відтак щодо інциденту розпочали розслідування за статтею про підпал.

У четвер, 24 серпня, прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила, що палія вже знайшли. Ним виявився 41-річний чоловік, у якого виникла сварка з власником авто.

«З мотивів помсти через попередньо виниклий конфлікт з іншим чоловіком він намагався шляхом підпалу знищити автомобіль, який був припаркований у дворі житлового будинку на одній із центральних вулиць Рівного. Легкозаймисту суміш він завчасно придбав на одній із АЗС області», – зазначають у прокуратурі.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 194 ККУ (запах на підпал). У разі доведення вини йому загрожує від трьох до десяти років ув'язнення.

Додамо, що сьогодні Рівненський міський суд обере чоловікові запобіжний захід.