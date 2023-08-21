На Рівненщині невідомі підпалили будинок голови однієї з громад Дубенського району. Полум'я частково знищило покрівлю будинку. В прес-слубі поліції Рівненщини відмовились уточнювати, про яку саме громаду йдеться, однак з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про Вербську територіальну громаду. Її керівницею є Каміла Котвінська.

Повідомлення від посадовиці надійшло до поліції близько 01:20 у понеділок, 21 серпня. Жінка повідомила, що на дах її будинку невідомі кинули ємність із запальною сумішшю, яка вибухнула. Вогонь частково пошкодив покрівлю оселі, його встигли загасити господарі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«Слідчі за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до ЄРДР за частиною 2 статі 194 КК України. Встановлюються усі обставини злочину та причетні до нього особи», – йдеться у повідомленні. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років тюрми. Які мотиви були у зловмисників, встановлює слідство.

Додамо, що Каміла Котвінська була обрана головою Вербської громади в 2020 році, балотувалася як безпартійна. До цього працювала директоркою Вербської загальноосвітньої школи.