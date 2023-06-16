Внаслідок пожежі були пошкоджені вхідні двері та закопчені стіни

Вночі у Костополі невідомі підпалили двері дачного будинку журналіста Олександра Намозова. Напад він пов'язує із професійною діяльністю та зазначає, що замовником може бути хтось із керівництва Костопільської міськради. Поліція наразі з'ясовує деталі справи та перевіряє цю версію.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про пожежу надійшло від 63-річного мешканця Костополя вночі у п'ятницю, 16 червня.

Поліцейські встановили, що потерпілий на момент скоєння злочину перебував на дачі. Коли почув їдкий запах диму, вийшов на вулицю та побачив, що горять вхідні двері. Чоловік самостійно загасив вогонь і викликав спеціальні служби. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Під час огляду місця події вилучено слідову інформацію: відбитки взуття, змиви паливно-мастильних речовин, якими зловмисники облили будинок та інші докази, які мають значення у справі. У результаті загоряння вогнем пошкоджено дерев’яні двері та частково закопчено стіни», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські вже допитали сусідів та потерпілого. Чоловік вказав на осіб, яких підозрює у скоєному. Підпал він пов'язує із професійною діяльністю.

«Сьогодні вночі відбувся замах на моє життя шляхом підпалу будинку, в якому я проживаю. Врятувала доля, не встиг задихнутись чадним газом. Пожежу було ліквідовано вчасно. Щиро вдячний працівникам поліції та пожежникам за вчасно надану професійну допомогу. Цілком впевнений, що знаю замовників замаху – це представники вищого керівництва Костопільської міської ради. Хто – неважко здогадатись», – зазначив чоловік.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 347-1 ККУ (умисне пошкодження майна журналіста). Санкція статті передбачає від шести до 15 років ув'язнення.

Зазначимо, що Олександр Намозов з 2006 по 2013 рік працював головним редактором районної газети «Віче Костопільщини». Також дописував у інші періодичні видання та працював у прес-службі Костопільської міськради.