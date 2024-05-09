Баристи частуватимуть кавою та змагатимуться на чемпіонаті

У вихідні, 11-12 травня, у Львові відбудеться весняний фестиваль Coffee, Books & Vintage. Учасників запрошують на кавові чемпіонати, виставку ретроавтомобілів, ярмарки та літературну програму.

«Вже вчетверте зберуться люди кавової індустрії на національні кавові чемпіонати з обсмажки кави, лате-арту, приготування в джезві, чемпіонат “кава та алкоголь”. Specialty Coffee Association Ukraine визначить переможців, котрі далі поїдуть представляти Україну на міжнародних змаганнях», – зазначають організатори.

Видавництво Старого Лева приготувало літературну програму з дискусіями, читаннями, розмовами з авторами та обговоренням книг. Буде 12 подій у різних форматах. Впродовж двох днів функціонуватиме книжковий ярмарок.

Також запланований ярмарок вінтажних речей та виставка ретроавтомобілів. Розваги доповнять частування кавою, кондитеркою зі всієї України на фуд-корті, музичні виступи, DJ-сети і стендапи. Учасників фестивалю запрошують одягати ретроодяг. Фестиваль відбувається на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26).

На фестивалі проведуть аукціон для збору на fpv-дрони.

«Це важлива складова теперішнього побуту в тилу, бо якби не ЗСУ, ми б не мали можливостей тут збиратись попити кави і потеревенити. Тому приходьте, донатьте, беріть участь в аукціонах на підтримку Збройних сил», – закликали організатори.

Ще однією благодійною складовою події буде збір книжок для бібліотеки с. Благодатне Чорнобаївської громади на Херсонщині. Селище було окуповане 9 місяців, його понищили і розграбували, а зараз силами місцевих жителів його відбудовують. Для наповнення бібліотеки потрібні якісні українські книжки. Їх можна принести з дому або купити і передати на ярмарку.

Квитки можна купити тут. Стежити за програмою і оновленнями – у Facebook та Instagram.