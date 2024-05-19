Мукачівський районний суд Закарпатської області виніс вирок адміністратору Viber-чату про місця роздачі повісток. За перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань чоловіку призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з півторарічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, уродженець Мукачева Василь Вагнер був адміністратором Viber-чату, де повідомляли місця роздачі повісток та перебування працівників ТЦК на території міста та Мукачівського району. Повідомлення про місця роздачі повісток публікували протягом 2022 та 2023 років.

Правоохоронці розшукали адміністратора чату та порушили щодо нього кримінальну справу за ч.1 ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). У суді чоловік визнав свою провину та повідомив, що не знає, хто є організатором цієї групи.

Справу розглянув суддя Сергій Камінський, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим, призначивши йому п’ять років тюрми. Василя Вагнера звільнили від відбування покарання з півторарічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.