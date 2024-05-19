Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у поширенні комуністичної символіки та виправдовуванні збройної агресії Росії пенсіонерку Наталію Полянську. Жінка поширювала у російській соцмережі «Однокласники» антиукраїнські дописи. Вона уклала угоду про визнання винуватості з прокурором і суд призначив їй умовний термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, пенсіонерка Наталія Полянська є уродженкою Росії та громадянкою України. Жінка зареєстрована у російській соцмережі «Однокласники» та у 2023 році поширювала антиукраїнський контент, зокрема лайкала дописи на підтримку ворожої армії та комуністичну символіку.

Щодо пенсіонерки поліція порушила кримінальні справи через виправдовування збройної агресії Росії та поширення комуністичної символіки. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Андрій Жураковський дослідив матеріали справи та призначив пенсіонерці п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. У помешканні Наталії Полянської знайшли георгіївські стрічки та магніт з гербом Росії – їх мають знищити, а ноутбук конфіскати в дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.