Військовий втік зі служби в ТЦК на Буковині, бо хотів воювати на фронті
Солдат просив дати йому можливість воювати, але суд призначив тюремне ув’язнення
Сторожинецький районний суд Чернівецької області виніс вирок військовому Олександру Р. за самовільне залишення місця служби. У суді солдат визнав свою провину та заявив, що хотів служити на передовій, а не в ТЦК. Він просив суд дати можливість воювати на фронті, однак суд призначив йому покарання – три роки тюрми.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, солдат Олександр Р. проходив військову службу під час мобілізації. Згідно з довідкою ВЛК він є обмежено придатним і у квітні 2023 року його перевели на службу в відділення охорони одного із ТЦК та СП. 15 травня 2023 року Олександр Р. вчасно не з’явився на службу та проводив час на власний розсуд до 7 червня 2023 року. Щодо солдата порушили кримінальну справу за фактом самовільної втечі з місця служби.
У суді військовий визнав свою провину та розповів, що хотів служити на передовій, а не у ТЦК. Солдат просив його суворо не карати і дати можливість воювати.
Справу розглянув суддя Іван Яківчик, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Зокрема, що він з березня по серпень 2022 року брав участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимий, але перебував у розшуку в рамках цього кримінального провадження.
Суддя призначив Олександру Р. три роки тюремного ув’язнення за самовільне залишення місця служби. Іван Яківчик вважає, що «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів». Вирок ще можна оскаржити.