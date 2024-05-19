Сторожинецький районний суд Чернівецької області виніс вирок військовому Олександру Р. за самовільне залишення місця служби. У суді солдат визнав свою провину та заявив, що хотів служити на передовій, а не в ТЦК. Він просив суд дати можливість воювати на фронті, однак суд призначив йому покарання – три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, солдат Олександр Р. проходив військову службу під час мобілізації. Згідно з довідкою ВЛК він є обмежено придатним і у квітні 2023 року його перевели на службу в відділення охорони одного із ТЦК та СП. 15 травня 2023 року Олександр Р. вчасно не з’явився на службу та проводив час на власний розсуд до 7 червня 2023 року. Щодо солдата порушили кримінальну справу за фактом самовільної втечі з місця служби.

У суді військовий визнав свою провину та розповів, що хотів служити на передовій, а не у ТЦК. Солдат просив його суворо не карати і дати можливість воювати.

Справу розглянув суддя Іван Яківчик, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Зокрема, що він з березня по серпень 2022 року брав участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимий, але перебував у розшуку в рамках цього кримінального провадження.

Суддя призначив Олександру Р. три роки тюремного ув’язнення за самовільне залишення місця служби. Іван Яківчик вважає, що «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів». Вирок ще можна оскаржити.