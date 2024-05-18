Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок Володимиру Л., який пройшов військово-лікарську комісію та проігнорував повістку в ТЦК для відправки до військової частини. У суді чоловік пояснив, що зробив це через страх. Суд призначив Володимиру Л. три роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, Володимир Л. у вересні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після проходження огляду мешканцю Прикарпаття вручили бойову повістку про необхідність прийти до ТЦК через кілька днів для відправки до місця служби.

Чоловік проігнорував повістку та не прийшов у вказаний день у військкомат. Щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації. У суді Володимир Л. розповів, що не прийшов у ТЦК через страх.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали та визнав Володимир Л. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.