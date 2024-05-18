Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок військовозобов’язаному, який проігнорував повістку до ТЦК та скерування на проходження військово-лікарської комісії. Суд призначив йому 5100 грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили в реєстрі у травні 2024 року, у квітні 2024 року В’ячеслав Р. отримав попередження начальника ТЦК про необхідність виконання вимог законодавства щодо військового обліку. Мешканець Закарпаття отримав повістку про виклик до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), але проігнорував її.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку. Прокурор клопотав про розгляд справи у спрощеному провадженні. До обвинувального акта долучили заяву обвинуваченого про визнання провини.

Справу розглянула суддя Олена Іваненко, яка дослідила усі матеріали та визнала В’ячеслава Р. винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.