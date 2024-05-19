Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував наказ про призов на військову службу 26-річного чоловіка на Буковині. Згідно з законом, чоловіка не могли призвати на службу за загальною мобілізацією, тому суд зобов’язав військову частину звільнили його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, на початку березня 2024 року 26-річний чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Йому призначили звання «солдат запасу», видали військовий квиток та зарахували до складу однієї з військових частин.

Призовник звернувся до суду та просив визнати протиправними та скасувати накази про його мобілізацію та присвоєння військового звання, висновок ВЛК, а також просив суд зобов’язати військову частину звільнити його з військової служби.

Свій позов чоловік обґрунтовує тим, що на момент призову він не мав статусу військовозобов‛язаного, в розумінні ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», оскільки військову службу він не проходив, у запасі не перебував, та має 26 повних років, а відтак не міг бути призваний на військову службу за загальною мобілізацією. Позивач не робив заяв про добровільний призов на військову службу.

Також позивач зазначив про порушення процедури проведення військово-лікарської комісії, зокрема зазначив, що лікарі його не оглядали, до матеріалів справи не долучали аналізів чи інших медичних документів.

«Діє законодавче обмеження щодо призову на військову службу під час мобілізації лише резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому законом порядку на період мобілізації. При цьому особи, які не досягли 27-річного віку, можуть бути взяті на військовий облік виключно у якості призовників. Відповідно, такі особи можуть бути призвані лише на строкову військову службу (однак в умовах дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться), або ж за їх добровільної згоди можуть бути прийняті на військову службу за контрактом», – вказано у рішенні суду.

На думку суду, зважаючи на те, що позивач не досягнув 27-річного віку і був, фактично, призовником, при цьому він не надавав свою згоду на проходження військової служби, не набув статусу військовозобов’язаного, то суд погоджується із доводами позову про неправомірність дій та рішень ТЦК щодо призову позивача як військовозобов’язаного на військову службу за мобілізацією.

Щодо твердження позивача про порушення процедури проведення ВЛК, то суд звернув увагу на те, що у картці обстеження та медогляду позивача немає результатів проведення загального аналізу крові групи крові та резус-фактор, біохімічного аналізу крові, серологічного аналізу крові на ВІЛ, загального аналізу сечі, флюорографії органів грудної клітки, ЕКГ, та інших досліджень. Суд вважає передчасним та необґрунтованим висновок ВЛК про придатність позивача до військової служби.

Суд задовольнив позов 26-річного чоловіка, визнав протиправними та скасував довідку ВЛК про його придатність до служби, накази про присвоєння військового звання та призов на військову службу. Військову частину зобов’язали виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Володимир Зеленський підписав законопроект про зниження мобілізаційного віку. Відтепер під мобілізацію в Україні підпадають чоловіки у віці від 25 років, а не від 27, як було раніше. Проте описаний у рішенні суду випадок трапився ще до підписання законопроекту президентом.