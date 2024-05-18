Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення львівського прикордонника про відмову в перетині кордону мешканцю Тернопільщини, який їхав за гуманітарною допомогою та мав усі необхідні документи.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, мешканець Тернопільщини, згідно з дорученням Тернопільсько-Зборівської Архиєпапархії УГКЦ, а саме тернопільського БФ «Карітас», у січні 2024 року їхав за кордон, щоб отримати гуманітарну допомогу. Чоловік мав необхідні документи (паспорт, наказ Тернопільської ОВА, довідку ВЛК та лист від ТЦК про те, що він призову на військову службу не підлягає та користується правом на відстрочку) та показав їх прикордоннику у пункті пропуску Краківець, що на Львівщині.

Через «не підтвердження мети поїздки» прикордонник відмовив чоловіку в праві виїзду за кордон. Мешканець Тернопільщини не погодився із таким рішенням та звернувся до суду, щоб скасувати заборону в перетині кордону.

У відзиві на позовну заяву представник прикордонників заявив, що «надані позивачем документи не давали підстав, для прийняття рішення про надання дозволу на перетин кордону». Суд звернув увагу, що відповідач не повідомив, які ще документи потрібні були позивачу для отримання права на перетин кордону.

Справу розглянув суддя Андрій Осташ, який дослідив усі матеріали, визнав протиправним та скасував рішення прикордонника про відмову в перетині кордону. З Держприкордонслужби стягнули судовий збір та 7200 грн на правничу допомогу позивачу. Рішення ще можна оскаржити.