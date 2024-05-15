Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби капітана Василя Г., який не повідомляв про дисциплінарні порушення підлеглих і їм виплатили майже 240 тис. грн безпідставних премій. Суд призначив Василю Г. 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі в травні 2024 року, капітан Василь Г. є командиром роти навчально-бойового озброєння та техніки однієї з військових частин. Протягом 2023 року військовий кілька разів не повідомляв про пиятики підлеглих під час перебування на службі.

Капітан не вносив пропозиції щодо накладення на військових дисциплінарного стягнення і їм безпідставно нарахували майже 240 тис. грн премій, а також не притягнули до адмінвідповідальності (за таке порушення зазвичай призначають по 17 тис. грн штрафу). Йдеться приблизно про 10 військових, кілька з них уникли покарання неодноразово.

Щодо Василя Г. склали протокол про недбале ставлення до служби. На засідання суду він не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який дослідив усі матеріали та оштрафував Василя Г. на 17 тис. грн за адмінправопорушення. Постанову ще можна оскаржити.