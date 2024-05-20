У неділю, 19 травня, на трасі біля Новояворівська сталась смертельна ДТП – львів’янин не впорався із керуванням автомобілем та в’їхав у дерево. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

За даними поліції, аварія трапилась вранці 19 травня, приблизно о 10:40. Водій автомобіля Renault, 37-річний львів’янин, не впорався із керування, з’їхав із дороги та влетів у дерево. Аварія трапилась на трасі неподалік Новояворівська.

Від отриманих травм 37-річний водій загинув, інших потерпілих у цій ДТП немає. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.