Стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» вперше з’явиться на українському телебаченні до других роковин повної окупації Маріуполя. Прем’єра відбудеться 19 травня о 22:00 на каналі «1+1 Україна». Картину транслюватимуть без рекламних блоків.

У 2024 році стрічка здобула Премію «Оскар» у категорії «найкращий повнометражний документальний фільм».

Фільм створили режисер і відеограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко. На початку повномасштабного вторгнення вони опинилися в Маріуполі та стали останніми міжнародними журналістами в обложеному місті. Там команда продовжила роботу й зафіксувала кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів. Через 20 днів групі вдалося виїхали з міста по зеленому коридору і вивезти весь відзнятий матеріал.

У 2023 році автори фільму стали лауреатами Пулітцерівської премії, а у 2024 – Шевченківської премії. Також стрічка перемогла у номінації «найкращий документальний фільм» британської кінопремії BAFTA. Мстислав Чернов також отримав премію Гільдії режисерів США (DGAAwards) за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно».