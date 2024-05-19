Велика Британія вкотре надала Україні військову допомогу. До нового пакету увійшли ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси та дрони. Про це у неділю, 19 травня, повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

«Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб вона мала те, що їй потрібно, щоб відштовхнути Путіна. Саме це сьогодні зробила Великобританія», – написав Грант Шаппс у соцмережі Х.

Грант Шаппс повідомив, що Велика Британія надала Україні понад 1 млн різноманітних боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 автомобілів-амфібій, 20 систем розмінування, 4 тис. одиниць військового спорядження, 30 палет із запчастинами, а також безпілотники дальньої дії.

Допомога, яку Велика Британія надала Україні

Зазначимо, що в інтерв’ю для Sky News Грант Шаппс наголосив на тому, що Велика Британія була першою країною, яка дозволила використовувати Україні свої ракети для ударів по Криму. Міністр оборони країни закликав Німеччину «зробити так само» та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Нагадаємо, 22 квітня 2024 року уряд Великої Британії анонсував передачу Україні свого найбільшого пакета військової допомоги на 500 млн фунтів стерлінгів (приблизно 617 млн доларів). До нього увійшли боєприпаси, дрони, протиповітряні ракети, а також ракети Storm Shadow.

3 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території Росії. Кемерон також пообіцяв кожного року виділяти для України 3 млрд фунтів на військову допомогу «доки це буде необхідно».