Девід Кемерон у Києві пообіцяв 3 млрд фунтів щорічної допомоги для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території Росії. Про це він заявив у інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому увечері 2 травня.

За словами Девіда Кемерона, Україна самостійно вирішує, чи використовувати британську зброю для ударів по цілях всередині Росії.

«Україна має на це право. Так само як Росія завдає удару по території України, ви можете зрозуміти, чому Україна відчуває необхідність переконатися, що вона захищає себе», – йдеться у заяві очільника МЗС Великої Британії.

Кемерон також пообіцяв щорічне військове фінансування для України на суму 3 мільярдів фунтів, поки це буде необхідно. За його словами, «у плані надання зброї ми спустошили всі склади, і дещо з цієї техніки має прибути до України буквально сьогодні, поки я тут».

Журналісти додають, що Камерон під час візиту до Києва зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ані британський дипломат, ані українські політики не повідомляли про зустрічі публічно.