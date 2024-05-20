Президент Ірану загинув разом з вісьмома пасажирами вертьольота

Президент Ірану разом з іншими пасажирами гелікоптера, який впав напередодні, 19 травня, загинув внаслідок аварії в Азербайджані. Про це повідомило у понеділок, 20 травня, державне іранське інформаційне агентство Mehr із посиланням на голову гуманітарного Товариства Червоного Півмісяця Ірану Пірхоссейна Коліванда. Згодом це підтвердив віце-президент Ірану Мохсен Мансурі під час ефіру на державному телебаченні.

Гелікоптер, де перебував Раїсі та інші високопосадовці, виявили за допомогою турецького безпілотника. Через погану погоду рятувальники не можуть підійти ближче до уламків.

Внаслідок аварії загинув не тільки президент Ірану, але й міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан. Голова Товариства Червоного Півмісяця повідомив, що тіла загиблих доставлять до Тебрізу. Приблизно о 09:00 пошукові роботи завершили.

Нагадаємо, падіння гелікоптера Ібрагіма Раїсі сталося 19 травня, коли він летів з відкриття дамби в Азербайджані. Аварія сталась поблизу села Озі, розташованого в лісах Арасбаран у північно-західній провінції Східний Азербайджан.

Що відомо про Ібрагіма Раїсі

Ібрагім Раїсі почав свою кар’єру як прокурор, а згодом став головним суддею Ісламських революційних судів, де отримав прізвисько «М'ясник Тегерану» за участь у страті тисяч політичних в'язнів у 1988 році. Рішенням Раїсі стратили десятки тисяч людей.

З серпня 2021 року Раїсі виконував обов’язки президента країни. Міжнародні спільноти неодноразово звинувачували іранського президента у злочинах проти людства – зокрема, в насильстві до жінок, яким за часів правління Раїсі посилили обмеження у зовнішньому вигляді та посилили покарання за його недотримання.

Крім того, за правління Раїсі Іран почав продавати Росії безпілотники Shahed, які систематично атакують Україну та вбивають громадян. За даними CNN, Іран також готується надати Росії балістику та іншу зброю на війну проти України.

Президент Ірану загинув у 63 роки. Не більш ніж через 50 днів після його смерті мають відбутися нові вибори. Згідно з конституцією, обов’язки президента перебере на себе віце-президент країни.