Президент Ірану Ібрагім Раїсі

У неділю, 19 травня, гелікоптер, на борту якого перебував президент Ірану 63-річний Ібрагім Раїсі, здійснив «жорстку посадку». Про це інформує «Радіо Свобода» та NV із посиланням на Reuters та іранські ЗМІ.

За даними іранської інформаційної агенції IRIB, президент Ірану на гелікоптері повертався з Азербайджану, де зустрічався із президентом Ільхамом Алієвим. Tasnim повідомляє, що у складі повітряного кортежу президента Ірану було три вертольоти, два з них здійснили посадки без проблем.

Як пише «Суспільне», міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді підтвердив національному телебаченню, що один із гелікоптерів президентського кортежу здійснив «жорстку посадку».

«Різні групи рятувальників рухаються до місця події, але через туман і погану погоду може знадобитися час, щоб дістатися до місця події. Роботи контролюються», – повідомив Ахмад Вахіді.

За даними іранських журналістів, на борту гелікоптера також перебував голова міністерства закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Як інформує «Радіо Свобода», один з іранських чиновників розповів Reuters, що життя президента Ібрагіма Раїсі «під загрозою». Анонімний чиновник заявив, що гелікоптер президента розбився у горах.

«Ми не втрачаємо надію, але інформація з місця катастрофи викликає сильне занепокоєння», – сказав іранський чиновник.

Зазначимо, що інформаційна агенція Mehr спочатку повідомляла, що з Ібрагімом Раїсі все добре і вам пересів у автомобіль, але згодом це повідомлення видалили.

Доповнено. За інформацією «Суспільного», іранські рятувальники встановили, що аварія сталась поблизу села Озі, розташованого в лісах Арасбаран у північно-західній провінції Східний Азербайджан. На місце події направили 40 рятувальних груп, а також групи швидкого реагування. Оскільки місцем аварії є важкопрохідна гірська зона, рятувальні групи працюють лише на землі. Також рятувальникам не вдалося застосувати розвідувальні безпілотники через сильні пориви вітру та туман.

Ібрагіма Раїсі обрали президентом Ірану 3 серпня 2021 року. Міжнародні правозахисні організації та спеціальні доповідачі ООН звинувачують його у злочинах проти людства. Відповідно до наказу Ібрагіма Раїсі, в Ірані посилили моральні закони, йдеться, зокрема, про зовнішній вигляд жінок та спосіб їхнього життя.

Роль Ірану в російсько-українській війні

У жовтні 2022 року Іран поставив Росії дрони-камікадзе, які РФ використовувала для атак на цивільну інфраструктуру України. 18 жовтня 2022 року Державний департамент США звинуватив Іран у порушенні резолюції ООН 2231 через продаж Росії безпілотників Shahed 131 і Shahed 136. Такі ж заяви зробили Франція та Велика Британія. Своєю чергою, Іран заперечує постачання зброї для використання в Україні.

1 листопада CNN повідомила, що Іран готується відправити Росії балістичні ракети та іншу зброю для використання в Україні. Зазначимо, що Росія майже кожен день атакує Україну ударними БпЛА типу Shahed іранського виробництва.