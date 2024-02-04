Родичі загиблих у авіакатастрофі вимагають справедливого розслідування

Іранські спецслужби розігнали у Тегерані мітинг родичів загиблих пасажирів літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Люди вимагали від влади справедливого розслідування авіакатастрофи. Про це у суботу, 3 лютого, повідомив сайт новин «Голос Америки».

Сім’ї загиблих зібралися перед офісом ООН. Вони вимагали від уряду Ірану справедливого розслідування авіакатастрофи.

Учасники акції попросили зустрічі з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Але співробітники служби безпеки Ірану, які були одягнені у цивільний одяг, почали розганяти мітингувальників та погрожували їм.

«Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції», – йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752.

Як інформував ZAXID.NET, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

У липні 2020-го у Франції успішно розшифрували дані обидвох «чорних скриньок» збитого літака. В МЗС України заявили, що розшифрування підтвердило: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а на момент збиття він був справний. У квітні 2023 року Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера, водночас влада країни перед тим відмовилась обговорювати питання компенсацій потерпілим.

Розслідування катастрофи іранською стороною неодноразово критикувала як Україна, так і інші країни, причетні до аварії.