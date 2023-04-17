Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера у 2020 році, в результаті якого загинули 176 осіб. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Одного командира засудили до 10 років ув'язнення, а дев'ять інших отримали терміни від одного до трьох років.

«Розгляд цієї справи був одним з найбільш важливих, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні», – стверджують іранські чиновники.

Зазначається, що дії командира, який керував збиттям літака, «були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою». Командир зенітно-ракетного комплексу «Тор М-1» випустив дві ракети по авіалайнеру «всупереч наказу і без отримання дозволу». Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак рейсу PS 752 »Тегеран - Київ» авіакомпанії МАУ, внаслідок катастрофи загинули 176 осіб. На борту літака перебували громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великої Британії та України (2 пасажирів і 9 членів екіпажу).

11 січня 2020 року Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.