Іран відкинув ультиматум Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ та відмовився брати участь у переговорах щодо компенсацій за збиття рейсу. Про це йдеться у спільній заяві Канади, Швеції, Великої Британії та України.

Ще 16 грудня ці країни виступили зі спільною заявою, що вимагають від Ірану до 5 січня 2022 року підтвердити готовність брати участь в переговорах.

І наголошували, що інакше розглянуть «інші шляхи розв'язання цього питання в межах міжнародного права».

Натомість Іран відповів, що не бачить потреби вести будь-які подальші переговори щодо відшкодувань, попри те, що влітку 2020 року погодився співпрацювати.

«Нам зрозуміло, що Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань, відмовляючись вести подальші переговори з Міжнародною групою та не відшкодовуючи шкоди за свої дії. Міжнародна група не вважає за доцільне терпіти наругу над пам’яттю 176 невинних жертв», – йдеться в заяві.

Там назвали всі подальші спроби переконати Іран і вступити в переговори марними. І наголосили, що надалі зосередяться на розв’язанні цього питання відповідно до норм міжнародного права, щоб домогтися компенсацій.

Нагадаємо, що літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи – 11 українців.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни.