Внаслідок катастрофи літака МАУ загинули загалом 176 людей, дев’ятеро з яких були членами екіпажу

Міжнародна група з координації допомоги жертвам збитого літака МАУ під Тегераном вимагає, щоб Іран до 5 січня наступного року підтвердив свою готовність брати участь у переговорах щодо відшкодувань за збиття літака української авіакомпанії. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи, до якої входять представники Канади, Швеції, Великої Британії та України, яку опублікувало МЗС України.

Як повідомляється, 16 грудня відбулась зустріч Групи, де розглянули відповідь Ірану на пропозицію обговорити відшкодування за збиття рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» та кроки, які необхідно здійснити для забезпечення відповідальності і справедливості.

Зазначається, що Міжнародна група надіслала ще один запит і запросили Іран обговорити питання відшкодування збитків протягом тижня з 17 січня 2022 року.

«Однак, з огляду на очевидне небажання Ірану конструктивно та вчасно розв'язувати це питання, у нашій відповіді Ірану зазначається, що іранська сторона має до 5 січня 2022 року підтвердити свою готовність брати участь у переговорах з Координаційною групою, після чого нам доведеться дійти висновку, що подальші спроби домовитися про відшкодування з Іраном марні», – йдеться й заяві.

Зазначається, що після цього Координаційній групі доведеться «серйозно розглянути інші шляхи розв'язання цього питання в рамках міжнародного права».

«Минуло майже два роки з моменту збиття рейсу PS752, втім Ісламська Республіка Іран досі не виявила зацікавленості у дотриманні своїх міжнародно-правових зобов’язань. Терпіння Координаційної групи вичерпується», – йдеться у заяві.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.