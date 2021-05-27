Внаслідок катастрофи літака МАУ загинули загалом 176 людей, дев’ятеро з яких були членами екіпажу

Влада Ірану здійснила кампанію з переслідування та зловживань щодо сімей людей, загиблих під час збиття рейсу 752 «Міжнародних авіаліній України» в січні 2020 року. Про це з посиланням на дані правозахисної організації Human Rights Watch, інформує «Радіо Свобода».

«Від жовтня 2020 року по січень 2021 року Human Rights Watch поспілкувалася з 31 членом сімей жертв і людьми, які безпосередньо знають про поведінку органів влади з сім’ями загиблих. Вони повідомили, що органи безпеки Ірану самовільно затримували, викликали, жорстко допитували, катували та жорстоко поводилися з членами сімей жертв», – йдеться в повідомленні.

За даними організації, органи влади Ірану не змогли повернути майно жертв їхнім родичам і втручались у поховання та меморіальні збори.

«Корпус вартових Ісламської революції вбив 176 людей без найменшої відповідальності, і зараз жорстокі служби безпеки Ірану знущаються над членами сімей жертв, щоб придушити будь-яку надію на справедливість», – сказав Майкл Пейдж, заступник директора з питань Близького Сходу в Human Rights Watch.

У Human Rights Watch розповіли, що щонайменше 16 людей заявили, що органи безпеки Ірану наказували їм не брати участь в інтерв’ю з іноземними ЗМІ. У деяких випадках силовики допитували або затримували членів сім’ї на кілька годин.

«Принаймні в одному випадку влада катувала особу, яка перебуває під вартою. В іншому випадку співробітники в цивільному попросили зустрітися з членом сім’ї загиблих, який висловився проти поведінки влади, в громадському місці і погрожували цій особі переслідуванням. Принаймні у трьох випадках влада погрожувала родичам жертв «наслідками», якщо вони не видалять публікації в соціальних мережах, які критикують відсутність відповідальності влади», – заявили в організації.

За даними Human Rights Watch, деякі з опитаних людей сказали, що влада повернула жертвам важливі документи, але не повернула жодних цінностей, таких як ювелірні вироби та електронні пристрої.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.