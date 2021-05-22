Міністерство закордонних справ Ірану відмовилося визнавати рішення вищого суду Онтаріо, який постановив, що збиття літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» у Тегерані могло бути навмисним, та визнав його терористичним актом. Про це заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, пише Al Jazeera.

Він зазначив, що у канадського суду немає належної юрисдикції, щоб ухвалювати рішення щодо відшкодувань жертвам авіакатастрофи, оскільки вона сталася за межами Канади. Окрім того, Хатібзаде наголосив, що рішення не базується на свідченнях очевидців.

Рішення суду в Ірані назвали «політизованим» кроком канадського уряду, що «порушує міжнародний правовий режим», «шкодить всім країнам та поновлює біль сімей жертв».

«Ми хочемо, щоб уряд Канади демонстрував поведінку уряду, який може похвалитися зрілістю, і поводитись на основі визнаних міжнародних угод, а не прикидатися активним щодо цього трагічного інциденту», – заявив Саїд Хатібзаде.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.