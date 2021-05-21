У літаку, що розбився біля Тегерану, було 11 українців

Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав терористичним актом знищення літака МАУ PS752 рейсу Тегеран — Київ. Про це повідомляє Globalnews.

Як повідомляється, суд задовольнив позов чотирьох сімей проти Ірану, родичі яких загинули в авіакатастрофі. У своєму рішенні суддя суду Онтаріо спирався на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що Революційна гвардія «знала, що рейс PS 752 був цивільним літаком, і цілеспрямовано збив його з метою знищення».

Суддя прийняв рішення з формулюванням: «Позивачі довели, що збиття відповідачами рейсу PS752 було терористичним актом».Рішення передадуть владі Ірану. Позивачі тепер зможуть вимагати компенсації у Ірану.

Представники Ірану в процесі участі не брали, тому їх захист ніхто не забезпечував. У справі обвинуваченими серед інших фігурують Іран, Революційна гвардія, Збройні сили Ірану та верховний керівник Алі Хаменеї.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.

В Тегерані заявили, що виплатять сім’ям жертв по 150 тис. доларів компенсації, але МЗС України висловило невдоволення такою сумою. Канада теж обурилася, заявивши, що суму компенсації визначатимуть на переговорах після розслідування.