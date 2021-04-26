Влада Ірану з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ у січні 2020 року, а перші три дні навмисно приховувала інформацію про її причину, йдеться на аудіозаписі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавад Заріфом, пише газета The New York Times.

В розпорядженні NYT опинився запис розмови Заріфа з іранським журналістом Саїдом Лейлазом. На записі міністр кілька разів говорить про те, що озвучена ним інформація не для публікації.

Зокрема, на плівках Заріф стверджує, що його роль як члена уряду Ірану є досить умовною, оскільки позиція МЗС і заяви залежать виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

У контексті катастрофи МАУ він заявив, що КВІР відразу знав про те, що літак збили двома ракетами класу «земля-повітря», хоча визнав це тільки через три дні.

За словами Заріфа, він був присутній на засіданні Радбезу Ірану і заявив, що світ вимагає пояснення катастрофи.

Заріф зазначив, що військове керівництво зажадало від нього опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами нібито не відповідає дійсності. Він згадав, що просив сказати йому правду про те, чи справді іранська ракета влучила в український літак.

«Бог мій свідок, вони відреагували на мене так, як ніби я заперечував існування Бога», – додав міністр.

Катастрофа літака МАУ над Тегераном: що відомо

Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. У причетності до трагедії іранська влада звинуватила десятьох чиновників.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.

В Тегерані заявили, що виплатять сім’ям жертв по 150 тис. доларів компенсації, але МЗС України висловило невдоволення такою сумою. Канада теж обурилася, заявивши, що суму компенсації визначатимуть на переговорах після розслідування.