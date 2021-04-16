Влада Ірану раніше зробила виними в катастрофі операторів систем протиповітряної оборони

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ демонструє, що літак збили навмисно. Про це він заявив канадському виданню Globe and Mail, інформує BBC Україна.

Данілов не вірить, що це сталося випадково.

«Це було навмисно. Це була свідома атака», – стверджує Данілов.

Секретар РНБО додав, що не ділився своєю теорією з канадською владою, але розповів, що прямо спитав про це секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані під час свого офіційного візиту в Тегеран після аварії. Той лише запевнив, що його політична фракція не мала стосунку до того, що сталося з рейсом МАУ.

«Коли я був у Тегерані, я прямо спитав у свого колеги: «Чому ви це зробили?». Він мені дуже чесно відповів: що вони були не зацікавлені у збитті цього літака, але що Іран – це країна, де існують різні групи впливу. Там є щонайменше три різних військових групи, підпорядковані трьом різним командуванням, зокрема «Корпус вартових Ісламської революції», але не лише вони», – розповів Данілов.

На думку Данілова, в ніч проти 8 січня 2020 року Іран намагався створити ситуацію для відвертання уваги, що допомогло б поставити ескалацію на паузу. Він порівняв це зі збиттям літака MH17 у 2014 році.

«Якщо ви згадаєте MH17, який росіяни збили за наказом військового керівництва… активні військові дії після тієї катастрофи припинилися, тому що весь світ сконцентрувався на тому, щоб зрозуміти, що сталося. ... Якщо таку саму логіку застосувати до того, що сталося 8 січня, сталося вбивство Сулеймані, після чого очікували справжньої війни. Після збиття літака та загибелі, разом з іншими, наших громадян, ця [повномасштабна війна] змістилася з першого місця за пріоритетом на десяте», – сказав секретар РНБО.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.

31 грудня Іран з пʼятої спроби передав Україні проект технічного звіту про причини катастрофи. До цього в Тегерані заявили, що виплатять сім’ям жертв по 150 тис. доларів, але МЗС України висловив невдоволення. Канада теж обурилася, заявивши, що суму компенсації визначатимуть на переговорах після розслідування.