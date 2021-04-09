Міністерство закордонних справ України заявило, що Іран маніпулює, стверджуючи про те, що надав пояснення щодо причин катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», збитого над Тегераном у січні 2020 року.

«Замість того, щоб взяти до уваги об’єктивні зауваження, що ґрунтуються на міжнародному досвіді розслідування авіакатастроф, іранська сторона вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони»,– йдеться в заяві МЗС, опублікованому в п’ятницю, 9 квітня.

Причини мало офіційно підтвердити і технічне розслідування, яке Іран повинен був проводити відповідно до норм міжнародного права, так і у фінальному звіті, який опублікували лише у березні 2021 року – через понад 14 місяців з дня катастрофи, зазначає МЗС.

«Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній вірній. При цьому, відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною. Це не могло не викликати справедливого обурення і розчарування української сторони», – зазначено в заяві.

Крім того, Іран досі не надав Україні значну частину матеріалів, включаючи факти та докази, які обіцяв передати півроку тому.

В заяві наголошується, що Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами версію збиття PS752.

Нагадаємо, Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.