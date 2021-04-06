Десятьом іранським чиновникам висунули звинувачення у справі про збиття українського пасажирського літака МАУ у 2020 році. Про це повідомляє Associated Press.

За словами тегеранського військового прокура Голамаббаса Торкі, «після серйозного і точного розслідування обвинувальні акти отримали десятеро чиновників».

«Також було висунуто обвинувальні акти у справі українського літака, проведено серйозне і точне розслідування, і висунуто обвинувальні акти щодо 10 винних осіб», – заявив Торкі.

Інформацію про це підтвердили також агенції ISNA та Mizan, пов’язані з судовою гілкою влади. Вони не уточнюють, кому саме висунули звинувачення

Нагадаємо, що Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.

24 липня стало відомо, що розшифровка «чорних скриньок» літака МАУ підтвердила, що лайнер впав внаслідок вл