Влада Ірану виплатить по 150 тис. доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака МАУ під Тегераном. Про це повідомляє IRNA.

За словами віце-президентки з правових питань Лая Джонейді, уряд виплатить виділені гроші сім'ям жертв, як тільки будуть надані усі звіти та документи щодо катастрофи.

Оскільки катастрофа сталася 8 січня, уряд Ірану пропонує виплатити виділені гроші до початку її першої річниці.

«Хоча гроші не можуть полегшити біль від інциденту, існує зобов'язання поважати права людей», – сказала Джонейді.

Уряд Ірану виплатить ці гроші сім'ям жертв авіакатастрофи без урахування їх національності відповідно до міжнародних норм.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.