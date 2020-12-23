Організація цивільної авіації Ірану опублікувала фінальний технічний звіт про січневу катастрофу українського пасажирського літака під Тегераном. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

«Група з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації Ірану опублікувала в понеділок фінальний технічний звіт про катастрофу українського лайнера. Звіт було передано в режимі відеоконференції офіційним особам інших країн, громадяни яких загинули в інциденті», –сказано в матеріалі агентства.

Учасники відеоконференції також провели серію переговорів щодо технічного звіту.

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві наразі цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, раніше Канада оприлюднила звіт щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерану, яка сталася у січні цього року. У звіті, який містить 79 сторінок, Канада висловила підтримку Україні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих внаслідок трагедії.

Як інформував ZAXID.NET, Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.

У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.