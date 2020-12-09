Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України». Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, уряд Ірану відкликав пропозицію щодо закладання в бюджет на 2021 рік 200 млн євро для компенсацій рідним загиблих в авіакатастрофі.

«Передбачалося, що 200 млн євро виділять саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві, але ми будемо вітати плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій», – заявив Єнін.

Заступник глави МЗС зазначив, що про точний розмір компенсацій поки не починалися переговори з іранською стороною.

Водночас позиція України виходить із того, що рівень компенсації значною мірою буде залежати від обставин катастрофи та від рівня співпраці іранської сторони з Україною для забезпечення об'єктивного розслідування катастрофи.

Нагадаємо, що Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.