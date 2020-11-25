Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» збила іранська ППО ще на початку січня

Іран планує виділити 200 млн євро компенсацій родинам загиблих у авіакатастрофі українського Boeing 737, який був збитий напочатку січня неподалік від Тегерану. Ці кошти іранський уряд має намір закласти у державний бюджет країни на наступний рік. Про це повідомила віце-президентка Ірану з правових питань Лайя Джонейді, передає у середу, 25 листопада, видання IRNA.

Кошти виділять із Фонду національного розвитку Ірану. Деталі щодо відшкодування, як-от розмір компенсацій родин загиблих, чи приблизна дата їх виплати, поки невідомі, однак Джонейді відзначила, що «несе громадянську відповідальність за цю справу».

Нагадаємо, що Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.

Тегеран довго відмовлявся передати Києву чи іншим країнам бортові самописці збитого літака для розшифровки. Лише 12 червня стало відомо, що Іран офіційно запросив у Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції допомогу у розшифровці «чорних скриньок».

24 липня стало відомо, що розшифровка «чорних скриньок» літака МАУ підтвердила, що лайнер впав внаслідок влучення в нього ракети, а на момент збиття він був справний.