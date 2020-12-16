Канада оприлюднила звіт щодо авіакатастрофи літака МАУ поблизу Тегерану, яка сталася у січні цього року. Про це повідомляє «24 канал».

У звіті, який містить 79 сторінок, Канада висловила підтримку Україні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих внаслідок трагедії.

«Канада продовжить активно працювати із Міжнародною групою координації та реагування над притягненням Ірану до відповідальності за збиття PS752 й над знаходженням певних механізмів справедливості, вимагаючи повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам», – сказано у звіті.

Також наголошується, що Канада збирається акцентувати увагу щодо авіакатастрофи на всіх міжнародних форумах.

Також країна досліджуватиме усі наявні механізми внутрішнього законодавства, щоб змусити Іран відшкодувати жертви. Крім цього, у документі підтримали канадську ініціативу «Безпечніше небо» та закликали приділити особливу увагу родичам жертв авіакатастрофи.

Звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття поблизу Тегерана пасажирського літака й ставить ряд запитань, на які повинна відповісти іранська сторона.

Нагадаємо, що Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився 8 січня невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Іран визнав, що збив український літак, лише 11 січня. 27 січня The New York Times повідомила, що високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку. 14 січня Верховна Рада України поклала повну відповідальність за катастрофу на владу Ірану.