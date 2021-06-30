Виплати окремим сім’ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності за збиття пасажирського літака українського авіакомпанії МАУ. Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій родинам загиблих. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає «Радіо Свобода».

«Звертаючись до іранської сторони можу сказати, що виплати окремим сім’ям не позбавляють Іран від міжнародно-правової відповідальності. Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться. Жодного прецеденту, коли б траплялася авіакатастрофа, але постраждалі не отримували компенсації, в світовій практиці не існує», – сказав Єнін в інтерв'ю.

Він висловив впевненість, що та сума компенсацій, яка буде погоджена під час урядових переговорів, буде вища за суму, яку запропонувала іранська сторона. Дипломат також зауважив, що не може назвати точну дату виплати компенсації, оскільки це залежить від багатьох факторів.

«Але з усією впевненістю можу сказати, що ніхто не залишиться без компенсацій. Ми використаємо всі наші ресурси й допомогу партнерів, аби захистити інтереси всіх постраждалих в цієї трагедії», – зазначив Єнін.

Заступник міністра звернув увагу, що згідно з конвенцією Іран зобов’язаний запросити Міжнародну групу з координації допомоги жертвам рейсу PS752 на переговори для врегулювання цього спору.

«Після виборів президента цієї країни можна очікувати завершення формування нового іранського уряду десь у другій половині вересня, і відтоді будемо очікувати запрошення нас всіх до Тегерана на новий раунд переговорів», – зауважив Єнін.

Іранські ППО збили літак рейсу PS 752 «Тегеран – Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 людей. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

11 січня влада Ірану визнала, що іранські військові помилково збили літак МАУ. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Іран тривалий час не віддавав бортові самописці збитого літака для розшифрування, пояснюючи це тим, що вони пошкоджені. Зрештою Іран відмовився передавати їх Україні, але передав Франції.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.

В Тегерані заявили, що виплатять сім’ям жертв по 150 тис. доларів компенсації, але МЗС України висловило невдоволення такою сумою. Канада теж обурилася, заявивши, що суму компенсації визначатимуть на переговорах після розслідування.