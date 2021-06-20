Канада рішуче засуджує Іран за знищення літака МАУ у січні 2020 року та неспроможність провести належне розслідування. Про це на сесії Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) у Монреалі заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра, пише «Укрінформ».

«Я хочу публічно рішуче засудити уряд Ісламської Республіки Іран за його дії, що призвели до вбивства 176 безневинних людей, за його ставлення до трагедії й за неспроможність надати відповіді опісля», – сказав Альгабра.

Він наголосив, що Іран відповідальний за безпеку власного повітряного простору, тож він мав зробити все, аби цивільний літак не став мішенню військових.

«Попри уроки та рекомендації, зроблені після трагедії MH17, Іран не спромігся осягнути небезпеку активних військових операцій. Вони не вжили усіх практичних заходів для запобігання цієї трагедії», – зазначив міністр.

Альгабра заявив, що у цій ситуації «очевидним є конфлікт інтересів, який вплинув на достовірність іранського розслідування та звіту».

За його словами, Канада має намір незабаром запропонувати ІКАО ухвалити низку змін до правил проведення розслідування авіаційних інцидентів.

Іранські ППО збили літак рейсу PS 752 «Тегеран – Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 людей. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

11 січня влада Ірану визнала, що іранські військові помилково збили літак МАУ. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Іран тривалий час не віддавав бортові самописці збитого літака для розшифрування, пояснюючи це тим, що вони пошкоджені. Зрештою Іран відмовився передавати їх Україні, але передав Франції.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.

В Тегерані заявили, що виплатять сім’ям жертв по 150 тис. доларів компенсації, але МЗС України висловило невдоволення такою сумою. Канада теж обурилася, заявивши, що суму компенсації визначатимуть на переговорах після розслідування.