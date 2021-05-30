Україна підтримала версію Канади про теракт щодо збитого літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі «Свободи слова Савіка Шустера».

Він підкреслив, що підтримує позицію Канади щодо визнання авіакатастрофи терористичним актом. Наразі Україна усе більше до цього схиляється.

«Ми схиляємося до думки, що рішення, яке прийняв канадський суд, це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і одразу цю думку підтверджуємо», – заявив Данілов.

Данілов підкреслив, що Україна першою у світі заявила, що трагедію спричинила не поломка літака чи помилки екіпажу, а російська ракета. У той час російська розвідка і спецслужби заважали оперативному розслідуванню справи.

«Влада України, дивлячись на це, точно розуміла, що саме ракета стала причиною трагедії. Ми першими у світі про це говорили. Коли президент США говорив, що це технічна поломка літака, коли керівництво Канади і Євросоюз казали, що щось сталося із українським літаком… Ми були впевненні, що це зробила російська ракета», – розповів Данілов.

Як інформував ZAXID.NET, 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.