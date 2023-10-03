Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, 11 з них були українцями

Іран відмовляється визнати свою повну міжнародно-правову відповідальність за збиття літака рейсу PS752 Тегеран-Київ. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у вівторок, 3 жовтня.

Координаційна група, починаючи від 2020 року, робила декілька спроб вирішити спір щодо збиття літака шляхом переговорів.

Цього місяця Іран нарешті погодився зустрітися з усіма членами Групи для проведення переговорів.

«Цього тижня представники чотирьох країн-членів Координаційної групи зустрілися з посадовими особами Ірану, щоб обговорити відповідальність Ісламської Республіки Іран як держави за збиття рейсу PS752. Ключовими темами під час обговорень була відповідальність Ірану за порушення ним міжнародного права та необхідність повного відшкодування шкоди, спричиненої збиттям Іраном рейсу PS752. Для Групи повне відшкодування означає більше, ніж просто фінансова компенсація», - розповіли в МЗС.

Однак Іран досі не бажає підтримувати позицію країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі, та продовжує ігнорувати їхні претензії.

Тому Група заявила, що продовжуватиме вживати заходи для врегулювання спору відповідно до норм міжнародного права, включно в рамках провадження у Міжнародному Суді ООН.

Як інформував ZAXID.NET, літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився вночі 8 січня 2020 року невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту «Імам Хомейні» в Тегерані. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців.

Спочатку влада Ірану не визнавала факт збиття, але через деякий час підтвердила, що літак помилково збили протиповітряні сили країни. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

У липні 2020-го у Франції успішно розшифрували дані обидвох «чорних скриньок» збитого літака. В МЗС України заявили, що розшифрування підтвердило: лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, а на момент збиття він був справний. У квітні 2023 року Іран засудив 10 військовослужбовців до тюремного ув'язнення за звинуваченням у причетності до збиття українського авіалайнера, водночас влада країни перед тим відмовилась обговорювати питання компенсацій потерпілим.

Розслідування катастрофи іранською стороною неодноразово критикувала як Україна, так і інші країни, причетні до аварії.